Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal” facendo il punto della situazione sui possibili sostituti di Rino Gattuso nella prossima stagione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per quanto riguarda l’allenatore tutto è possibile. De Laurentiis ha già due accordi economici: con Allegri e Spalletti. Qualora il Real Madrid dovesse confermare Zidane o chiamare un altro allenatore Allegri potrebbe firmare con il Napoli. Ho parlato con un amico che è molto amico di Allegri e mi ha detto che la settimana prossima Max firma per un club. Da lunedì in poi fino a sabato potrebbe essere il giorno giusto per la sua firma per un club. Se il Real comunicasse ad Allegri di confermare Zidane o virare su un altro allenatore Allegri verrebbe a Napoli.

Il Napoli è avanti anche rispetto all’inter. Il Napoli ha già un accordo economico con Allegri mentre l’Inter lo ha chiamato nel caso in cui Conte lasciasse l’Inter. De Laurentiis è tranquillo perché qualora Allegri andasse a Madrid, il Napoli potrebbe presentare Spalletti. C’è già un accordo per un biennale con opzione per il terzo anno a 2,8 milioni.

Perez pensa anche a Raúl, che ha fatto molto bene nella squadra B. Però è solo nella lista e c’è comunque un forte interesse per Allegri. Se Perez dovesse scegliere Raúl e l’Inter dovesse confermare Conte, Allegri potrebbe accettare l’offerta di De Laurentiis. Inzaghi e Galtier sono più distanti e quest’ultimo firmerà con il Nizza. Il grande finale di stagione del Napoli hanno convinto Allegri che ha confessato che con qualche piccolo innesto il Napoli potrebbe vincere lo scudetto.

Da quel che mi risulta Allegri sa che qualche cessione andrà fatta. Mi è sembrato di capire che lui stimi Fabian Ruiz ma lo ritiene rimpiazzabile. Koulibaly lo cederebbe più a fatica ma ha già fatto dei nomi importanti in quel ruolo. L’unico problema era legato alla volontà di Allegri.

Se salta il Real e l’inter non si palesa con un’offerta importante, Napoli sarà la prima scelta.

De Laurentiis avrebbe detto a degli amici: ‘Allegri mi costa un botto, ma meglio prendere un allenatore forte e qualche giocatore in meno’.

Gattuso è nel mirino di molti club tra cui Lazio, Tottenham e Fiorentina che però difficilmente sceglierà per alcuni dubbi tecnici”.