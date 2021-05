L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del big match contro l’Atalanta, di fondamentale importanza per il raggiungimento dell’obiettivo Champions League, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

“Abbiamo dimostrato di essere forti, affrontiamo l’Atalanta che meritatamente è andata in Champions, ma abbiamo le qualità per andare in Champions. Dal 17 settembre che giochiamo una partita ogni 3 giorni, e sabbiamo che bisogna fare l’ultimo sforzo.

Domani incontreremo una squadra che giocherà al massimo, sta dimostrando di essere forte, hanno un impianto di gioco collaudato. Giocherà la miglior partita possibile.

La settimana è stata piena di colloqui individuali e collettivi, la motivazione è al massimo. Siamo arrivati fin qui per giocarci la Champions, le motivazioni sono tante, per noi per la squadra, e i tifosi, rimaniamo uniti e compatti per domani sera.

Le valutazioni si fanno alla fine. Domani è troppo importante, i voti li darete voi. Non conta niente dove siamo oggi. Oggi saremmo meritatamente in Champions ma conta dove saremo domani sera.

Dobbiamo essere concentrati sulla nostra partita, dovremo essere lucidi nel capire i momenti del match e determinare il risultato”.