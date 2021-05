Napoli-Verona, ancora favoriti per una maglia da titolare Bakayoko e Politano

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, Rino Gattuso, in vista dell’ultima partita di campionato contro il Verona, di fondamentale importanza in chiave Champions League, sarebbe intenzionato ad affidarsi agli uomini che in questo momento sarebbero in grado di dare maggiori garanzie dal suo punto di vista. Di seguito quanto si legge dal quotidiano:

“Gattuso si affiderà alla formula che ha funzionato nelle ultime partite. Il punto di riferimento centrale sarà Osimhen, l’uomo decisivo di questo finale di stagione. Confermati ovviamente pure il capitano e Politano: è la coppia che fornisce maggiori garanzie sulle fasce.

Il messicano partirà dalla panchina e sarà il valore aggiunto nella ripresa, assieme a Mertens, scavalcato da Osimhen nel ruolo di centravanti e attento a ritagliarsi uno spazio come alternativa di Zielinski.

Gattuso intende confermare la stessa formazione del Franchi: Meret è favorito su Ospina tra i pali, Hysaj presidierà la fascia sinistra, Bakayoko potrebbe strappare nuovamente il posto a Demme in mediana”.