Napoli e Roma su Federico Dimarco: futuro incerto per il terzino

Il Napoli segue ed ha seguito il profilo di Federico Dimarco, terzino in prestito dall’Inter all’Hellas Verona. Oggetto dei desideri di molti club di Serie A, il numero 3 scaligero ha ancora un futuro incerto innanzi a sé.

Stando a quanto riportato dal Corriere di Verona, i nerazzurri potrebbero decidere di riportarlo ad Appiano Gentile o lasciarlo all’Hellas in cambio del cartellino di Marco Silvestri. A monitorare la situazione ci sono anche altre due squadre di Serie A, tra cui Napoli e Roma.

Il Napoli ci ha pensato molto in passato lasciando sempre aperto uno spiraglio per lui, ma, per ora, niente di serio; così come per la Roma di Mourinho. Solo interesse e scambio di informazioni per il terzino dal futuro più che incerto.