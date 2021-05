Napoli a caccia di record: Gattuso mette nel mirino Benitez

L’ultima sfida in casa con l’Hellas Verona per centrare la qualificazione in Champions League, con ogni probabilità sarà anche l’ultimo ballo di Gennaro Gattuso da allenatore del Napoli.

Il tecnico calabrese, a fine stagione, è pronto a salutare la piazza partenopea e tenta di uscirne lasciando un buon ricordo e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Prima di farlo, servono tre punti contro l’Hellas di Juric (reduce da un pareggio contro il Bologna) che promette di non regalare nulla al Napoli per chiudere in bellezza la stagione.

Gli azzurri, inoltre, possono centrare anche l’obiettivo delle 104 reti messe a segno nelle due stagioni di Benitez: lontano, invece, il record degli azzurri di Maurizio Sarri che nel 2016/17 siglarono 115 reti.