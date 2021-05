La Lazio ci prova da due anni per Gattuso: il retroscena sull’incontro tra Lotito ed il tecnico

L’edizione odierna del Corriere dello Sport continua a vedere la pista Gattuso-Lazio come una delle più accreditate: si vocifera anche di un incontro di recente fra le parti in causa.

Il gradimento della dirigenza biancoceleste, nei confronti del tecnico non è mai stato segreto, anzi, è una storia che va avanti dal 2019 ormai; ma a fornire qualche spunto in più è un incontro che ci sarebbe stato, di recente, fra Lotito e Gattuso (per quanto il Presidente della Lazio continui a smentirlo).

Che sia la Lazio il futuro di Gattuso al termine della stagione?