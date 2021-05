L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sul capitolo allenatori in casa Napoli: l’avventura di Gattuso sembra essere ormai ai titoli di coda, salvo clamorosi colpi di scena post ultima sfida al Diego Armando Maradona.

Il Napoli ha abbandonato l’ipotesi Galtier: resterà ad allenare in Francia ed è ad un passo dalla firma con il Nizza. Ecco che quindi, ADL, laddove Gattuso raggiungesse la qualificazione in UEFA Champions League, è pronto a virare su altri profili; uno fra tutti: Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juventus è in cima alla lista dei desideri del patron azzurro.

Un gradino più in basso ci sono Luciano Spalletti e Simone Inzaghi.