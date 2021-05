De Laurentiis in hotel con la squadra: a fine partita proverà un nuovo approccio con Gattuso

La presenza di Aurelio De Laurentiis in hotel con la squadra, alla vigilia del match più importante della stagione per centrare la qualificazione in UEFA Champions League, è un chiaro segnale di full focus sulla sfida anche da parte della dirigenza.

Tutti si aspettano grandi cose domani in campo e non una squadra attendista del risultato di altri campi, mentre, Aurelio De Laurentiis prepara anche l’attacco finale per provare a convincere Gennaro Gattuso a restare sulla panchina azzurra. “A quel punto la palla passerebbe nelle mani del tecnico” si legge sull’edizione odierna di TuttoSport.

Se Gattuso decidesse di non continuare la sua avventura al Napoli, la palla passerà poi nelle mani del patron azzurro che dovrà sperare in un’altra scelta fortunata.