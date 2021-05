Stando a quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha intenzione di proseguire il proprio cammino con il numero 24 partenopei: Lorenzo Insigne.

L’esterno d’attacco azzurro è ancora in trattativa con gli azzurri per il rinnovo che, si legge sulla rosea, arriverà soltanto dopo la qualificazione in UEFA Champions League. Col mone ingaggi da rimaneggiare, il Napoli le prova tutte pur di tenere i conti in pari ed evitare debiti.