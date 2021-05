Fifa, Infantino risponde alle accuse: “Io dietro alla Superlega? Sono solo voci e pettegolezzi”

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Gianni Infantino numero uno della FIFA ha risposto alle accuse mosse da un’inchiesta del New York Times che lo volevano già a conoscenza e dietro al progetto Superlega. Di seguito quanto evidenziato:

“Dovremmo guardare ai fatti non alle voci o ai pettegolezzi di corridoio. Ho lavorato in diverse posizioni di rilievo nel calcio per decenni. Ho parlato con molti club e la Superlega era un argomento di discussione, lo sanno tutti nel calcio. In 16 anni alla UEFA siamo sempre riusciti a gestirla, c’erano progetti molto più avanzati di quelli recenti. È responsabilità della FIFA discutere del calcio con gli stakeholder. Ora, ascoltare alcuni club e parlare con loro, non significa che la FIFA fosse dietro, collusa o in complotto con qualsiasi progetto per la Superlega Europea“.