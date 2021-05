Sull’edizione odierna de il quotidiano “Il Roma” ci sono notizie molto importanti in merito ai contatti tra Allegri ed il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Serve prima di tutto andare in Champions e poi che il Real scelga un altro allenatore. Solo a quel punto Massimiliano Allegri diventerà il nuovo tecnico del Napoli. Con De Laurentiis i rapporti sono continui e si è già parlato anche di contratto. Il patron azzurro sa bene che con un allenatore del genere si deve partire da una cifra abbastanza alta. Allegri guadagnerà 5.5 milioni a stagione, ma non è finita. In caso di scudetto ci sarebbe un altro milione per lui, stessa somma se riuscisse addirittura ad arrivare ai quarti di Champions League.

Per poter lavorare bene, in qualsiasi professione, è necessario che la famiglia sia soddisfatta. Non è un caso che Ambra Angiolini, compagna di Allegri, abbia firmato un contratto con la Rai per una serie tv che si girerà a Napoli assieme a Luca Zingaretti. L’allenatore, quindi, avrebbe la possibilità di tornare a casa e trovare sempre l’attrice. Un altro elemento che avvicina Max alla squadra azzurra è la figlia Valentina, la quale ha un fidanzato napoletano.

Ci sono tanti input che fanno pensare al possibile ingaggio di Allegri da parte di De Laurentiis, che quando si tratta di convincere gli allenatori ci riesce molto bene. Se però affiderà il suo Napoli all’ex Juventus dovrà migliorare i suoi rapporti evitando di affidarsi all’istinto. Altrimenti si è punto e accapo, rischiando di fallire il progetto.

Allegri sa bene come si vince a prescindere dal bel gioco. Va dritto al punto e il fatto che sia arrivato due volte in finale di Champions League è la chiara dimostrazione del suo pragmatismo. Sarebbe fantastico vederlo sulla panchina azzurra, ma come già detto sulla strada verso Castel Volturno c’è anche il Real Madrid. Florentino Perez deve sostituire Zidane, che sembra diretto alla Juventus. Di conseguenza Max potrebbe essere il profilo giusto per una squadra come il Napoli che ha un bilancio pulito, una rosa importante e soprattutto una voglia matta di vincere finalmente qualcosa di importante”.