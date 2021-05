La Lazio prova il doppio colpo dal Napoli: nel mirino Hysaj e Maksimovic

L’edizione online de “La Gazzetta dello Sport” parla del futuro di due calciatori azzurri in scadenza il prossimo 30 giugno, Hysaj e Maksimovic. I due sembrano molto vicini ad approdare alla Lazio. Ecco quanto evidenziato:

“Maksimovic e Hysaj, portano a Napoli, da dove potrebbe arrivare anche il nuovo allenatore (Gattuso è il principale candidato se dovesse fallire definitivamente la trattativa per il rinnovo di Inzaghi). Ma le cose non sono collegate, nel senso che Maksimovc e Hysaj sono due obiettivi della società romana a prescindere da chi sarà l’allenatore. Sono entrambi prossimi allo svincolo (i relativi contratti scadono il 30 giugno) e questo li rende particolarmente appetibili”.

“Maksimovic era stato vicino ad un trasferimento alla Lazio già lo scorso gennaio, ma poi non si trovò l’accordo con il Napoli. Adesso che c’è da trattare soltanto con il giocatore l’operazione dovrebbe andare in porto. Discorso simile per Hysaj, anche se sul laterale albanese c’è una maggiore concorrenza e non sarà semplicissimo arrivare ad un accordo”.