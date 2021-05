Gattuso-De Laurentiis, due discussioni hanno accelerato la rottura definitiva

Napoli-Hellas Verona sarà la sfida che decreterà il futuro del Napoli. Con una vittoria gli azzurri sarebbero certi di qualificarsi alla prossima Champions League e quindi di raggiungere l’obiettivo stagionale. Probabilmente, a prescindere dal risultato, quella del Maradona sarà l’ultima partita di Gattuso da allenatore del Napoli. Il Corriere dello Sport torna a parlare del burrascoso rapporto tra De Laurentiis e mister Rino.

Come si legge sul quotidiano il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco. Stando a quanto riportato, però, due discussioni avrebbero decretato la rottura definitiva. La prima sarebbe avvenuta prima della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus. La seconda, invece, in ritiro pre Spezia in Coppa Italia.