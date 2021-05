Fabian Ruiz, Atletico Madrid in pole. Ci sono altri tre club che pensano al giocatore spagnolo

Negli studi di Sky Sport hanno parlato del futuro di Fabian Ruiz. Diversi sono i club interessati al giocatore del Napoli.

L’Atletico Madrid è in pole per il centrocampista spagnolo. Tra gli altri club ci sono anche Barcellona e Real Madrid. Fabian Ruiz piace anche in Francia: c’è l’interesse del PSG. Grazie a Gattuso, che l’ha rilanciato nel finale di stagione, il ragazzo è un prezzo pregiato per il prossimo calciomercato.