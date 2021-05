Sarri è l’unico allenatore a convincere De Laurentiis: il patron ci spera

Certi amori non finiscono, come i rumors di mercato. il Napoli è alla ricerca scrupolosa del successore di Gattuso. Un passo falso sarebbe un disastro per De Laurentiis, che esamina con attenzione tutte le proposte e le idee a riguardo. Non è un segreto che ADL nutra una grande ammirazione, calcisticamente parlando, per Maurizio Sarri.

Tuttosport nell’edizione odierna fa il punto della situazione. Per il quotidiano, il comandante è l’unico profilo che convince il patron del Napoli. Addirittura per Tuttosport ADL spera che Sarri si convinca a tornare all’ombra del Vesuvio e riprendere lì dove tutto era finito. Lunedì sarà la giornata decisiva.