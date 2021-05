Repubblica – Gli errori arbitrali non lasciano tranquilli i giocatori del Napoli

Questo finale di campionato sta portando con sé, inevitabilmente, tante polemiche. Alta la posta in gioco per Napoli, Juventus e Milan: due posti in tre per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo gli ultimi, discutibili arbitraggi, secondo Repubblica, i calciatori del Napoli sentono la pressione.

Secondo il quotidiano gli azzurri hanno fatto un patto con il proprio mister. Scenderanno in campo con grande ferocia e carica agonistica per mettere subito in discesa la partita ed evitare brutte sorprese. “Gli errori arbitrali” – si legge – “non lasciano tranquilli Insigne e compagni”.