Lotito accelera per Gattuso: pronto il biennale, si va verso la fumata bianca

Dopo la frenata con la Fiorentina, la Lazio parrebbe essere seriamente interessata a Gennaro Gattuso. Tutto dipenderà dal prossimo incontro con Simone Inzaghi. Nel caso in cui non ci fossero le condizioni per rinnovare, Lotito tenterebbe l’assalto all’attuale tecnico del Napoli.

Secondo TuttoMercatoWeb ci sarebbe stata stata un’accelerazione importante. A giorni incontro tra le parti nel tentativo di trovare un accordo, ma le sensazioni affinché si possa arrivare alla fumata bianca su base biennale sono buone.