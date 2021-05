Lazio su Gattuso, possibile lo scambio di panchine con Simone Inzaghi

Mancano ormai soli tre giorni alla conclusione della stagione 2020-21. Il Napoli lavora e prepara l’ultima uscita in casa contro il Verona. Sfida fondamentale in ottica Champions, poiché gli azzurri con una vittoria centrerebbero l’obiettivo. Quest’oggi però la Gazzetta dello Sport torna a parlare di futuro e della prossima stagione.

Secondo la rosea potrebbe avvenire uno ‘scambio’ di allenatori tra Napoli e Lazio. Pare, infatti, che i biancocelesti si siano interessati a mister Gattuso, mentre il Napoli monitora da un po’ Simone Inzaghi. Per la Gazzetta questo scambio non è da escludere, ed anzi potrebbe diventare una soluzione concreta in caso di mancato rinnovo dell’attuale coach della Lazio.