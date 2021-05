Varriale commenta: “All’Atalanta manca un rigore non concesso da Massa e non corretto dal Var Valeri”

Il vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, ha commentato attraverso un tweet la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, sottolineando come nel primo tempo l’arbitro e il Var non sono intervenuti su un episodio quantomeno dubbio che ha visti coinvolti Rabiot e Pessina nell’area di rigore bianconera. Di seguito quanto pubblicato dal giornalista sul proprio profilo Twitter:

“Vince la sua 14ma #CoppaItalia @juventusfc.Nel 1mo tempo meglio @Atalanta_BC cui manca un rigore non concesso da #Massa, non corretto dal Var Valeri. Nella ripresa viene fuori la squadra di @Pirlo_official che conquista il secondo trofeo stagionale, 6ª CI per @gianluigibuffon”.

