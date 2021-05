Bruno Satin, ex agente di Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato:

“Mandava al Napoli? E’ uno tosto, molto forte. E’ un esterno difensivo difficile da superare, a livello offensivo è meno brillante, ma devo dire che è uno davvero molto affidabile. Ha trovato continuità nella seconda parte della stagione.

Galtier al Napoli? E’ un allenatore davvero molto, molto bravo, che ha fatto bene negli ultimi anni. Si appresta a vincere la Ligue 1 con il Lille, un traguardo molto importante per il club francese. Il Lille ha disputato una stagione incredibile, per Galtier sarebbe una conferma del suo talento che ha dimostrato già da diverso tempo. Il Nizza potrebbe far firmare a Galtier un contratto importante, ma credo che in cima alla lista oggi ci sia il Lione. Galtier ha già lavorato a Lione e sono certo che il presidente ci proverà di nuovo, non lo vedo vicino alla panchina azzurra”.