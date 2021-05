Rigore su Pessina? Dalla Var Room RAI dicono di si! Ma il VAR non poteva intervenire

Atalanta-Juventus sta vivendo di ritmi alti, contatti dentro e fuori dall’area.

A tal proposito, stando a quando riportato dalla RAI in telecronaca, la Var Room con Saccani ha valutato il contatto su Pessina e, secondo loro, il rigore era da fischiare.

Lo stesso ex direttore di gara ha spiegato che, vista la dinamica dell’azione, in assenza di chiaro ed evidente errore e di contatto valutato da Massa in campo, il VAR non è potuto intervenire.