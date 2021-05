La suggestione lanciata da Gattuso a Insigne: “Che fai, Lorè, vieni con me alla Fiorentina se non rinnovi?”

Che tra Lorenzo Insigne e il suo allenatore Rino Gattuso sia nato un rapporto speciale è ormai una cosa lampante, impossibile non accorgersene. D’altronde, il capitano azzurro ha giocato la sua miglior stagione ed è vicino al toccare per la prima volta nella sua carriera le 20 marcature in un singolo campionato. Ciò che preoccupa, allora, è il contratto dello “scugnizzo” in scadenza nel giugno 2022, che avrebbe addirittura mosso Gattuso a proporre un suo forte desiderio a Lorenzo.

“Gattuso, distante quattro giorni dal suo addio al Napoli, ha chiesto a Insigne di seguirlo nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto con la squadra della sua vita e della sua città. Gattuso deve aver pensato di metterla così. Una cosa del tipo: «che fai, Lorè, mi seguiresti se per caso alla fine non dovessi trovare un accordo con il Napoli?»“, questo il clamoroso retroscena che è stato possibile scoprire stamane sulle pagine del Corriere dello Sport. Un’ipotesi che avrebbe del clamoroso.