De Laurentiis vuole bruciare la concorrenza per De Paul, l’Udinese però chiede almeno 40 milioni

Il Napoli continua a monitorare Rodrigo De Paul, il 10 argentino dell’Udinese che potrebbe davvero lasciare il Friuli nella prossima sessione estiva di calciomercato, dopo quattro stagioni trascorse in bianconero. Il Mattino, quest’oggi, spiega come – tra le tante pretendenti – il Napoli stia cercando di spianare subito il terreno davanti a sé, per bruciare la concorrenza:

“L’Udinese è bottega carissima – ricorda il quotidiano – e il prezzo fissato per De Paul non è inferiore a 60 milioni di euro. De Laurentiis spera di evitare un’asta al rialzo e riuscire a convincere i Pozzo ad abbassare le pretese (sui 35-40 milioni)“. Ovviamente, la cifra inizialmente cercata dall’Udinese è alquanto esorbitante, perciò la famiglia Pozzo si trova davanti a una scelta: resistere alla carica degli altri club convincendo De Paul a restare o abbassare subito il prezzo per facilitare le operazioni d’uscita dell’argentino.