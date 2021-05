Coppa Italia, Juventus campione per la 14esima volta: i bianconeri battono l’Atalanta in finale per 2-1

Si è disputata questa sera la finale della 74esima edizione della Coppa Italia, partita che ha visto fronteggiarsi la Juventus di Andrea Pirlo e l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Per la 14esima volta è stata la Juventus ad aggiudicarsi il trofeo grazie ad una vittoria molto sofferta, in una partita molto combattuta e ricca di episodi, che alla fine ha visto prevalere i bianconeri per 2-1. A segno per la Juventus Kulusevski e Chiesa mentre per i bergamaschi in rete Malinowski, autore del momentaneo 1-1 nel primo tempo.

