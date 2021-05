Il Napoli bada anche agli affari low cost: non solo Zaccagni nel mirino, anche Messias del Crotone. Le ultime

Stando a quanto riporta il quotidiano Il Mattino, quest’oggi, il Napoli si starebbe guardando attorno su più fronti per il mercato, in giro qui e là per l’Europa ma con una particolare attenzione allo scenario italiano e a ciò che può offrire. Secondo il quotidiano, soprattutto in tempi di Covid, il Napoli non disdegnerebbe assolutamente l’idea di poter concludere qualche affare low cost e già ha puntato nel mirino due giocatori, offensivi, che rispecchiano l’identikit che abbiamo delineato.

Infatti, il Napoli vorrebbe concludere i discorsi su Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona, poiché: “il 25enne si è messo in mostra con 5 gol e 7 assist che, soprattutto nella prima parte di stagione, lo hanno reso uno dei giocatori più appetibili e ricercati dai grandi club. Il Napoli ha già avviato i contatti con il suo entourage (Tullio Tinti e Fausto Pari) incassando un gradimento di massima, mentre – precisa il quotidiano – con il Verona il discorso è tutto da avviare“.

Non solo Zaccagni, però, perché il Napoli avrebbe anche gradito l’ipotesi Junior Messias del Crotone come soluzione low cost per l’attacco, visti i 9 gol e i 4 assist siglati in questo campionato dal brasiliano. Nonostante la loro retrocessione, però, i calabresi avrebbero già riferito ai club interessati che servono 7-8 milioni di euro per poter cedere il ragazzo. Il Napoli, sempre secondo il quotidiano, avrebbe recapitato un’offerta sulla scrivania del Crotone: 3 milioni di euro e non di più, questa la cifra che gli azzurri sarebbero disposti a spendere per Messias.