Venerato: “Gattuso da lunedì non sarà più l’allenatore del Napoli”

Ciro Venerato, noto esperto di calcio mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato:

“Rino Gattuso da lunedì non sarà più l’allenatore del Napoli, anche se dovesse arrivare una grande offerta da parte di De Laurentiis lui non rimarrebbe lo stesso alla guida del Napoli. De Laurentiis ha ufficialmente chiesto ad Allegri di allenare il Napoli. Si è parlato un po’ di tutti i temi anche con Spalletti, un mese fa c’è stata una lunga telefonata con Galtier. Il presidente ha avviato un casting molto importante per sostituire il tecnico calabrese”.