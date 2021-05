Per il Napoli, “tutto ruota attorno a Max”. Qualora non arrivasse Allegri, ADL ha in mente due candidati

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha ben stabilito la priorità nella scelta del nuovo allenatore del suo Napoli: “tutto ruota attorno a Max (Allegri, ndr). La sua mossa farà partire il domino delle grandi panchine. In Italia e anche in Europa”, così ha scritto oggi il Corriere dello Sport. Il Napoli, dunque, attende con ansia di conoscere quale sarà la scelta finale di Massimiliano Allegri, prima di cercare altri allenatori: bisognerà attendere, però, la settimana prossima, quando finiranno i campionati del Napoli e del Real Madrid.

Infatti, l’ex Juventus piace tanto al Real Madrid, che starebbe pensando a lui o alla soluzione interna Raul per sostituire Zinedine Zidane qualora dovesse partire. Inoltre, non è un segreto che Max piaccia anche ad altri club italiani, come l’Inter oltre alla stessa Juventus che medita silenziosamente un ritorno. Allora De Laurentiis, qualora non dovesse riuscire nell’intento di portare Allegri in azzurro, spiega il quotidiano, sarebbe costretto a virare verso un’altra soluzione: le prime nella mente del presidente sembrano essere Spalletti e Galtier.