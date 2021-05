La squadra è con Gattuso: in caso di qualificazione Champions potrebbe manifestare in favore del mister

Napoli-Hellas Verona, in programma domenica alle 20:45, deciderà le sorti della stagione azzurra. Con una vittoria il Napoli è certo di partecipare alla prossima Champions League e di centrare quindi l’obiettivo. Il Corriere del Mezzogiorno svela un retroscena riguardante il rapporto tra Gattuso e la sua squadra.

Nonostante una stagione altalenante e fortemente influenzata dagli infortuni il Napoli è comunque vicinissimo alla qualificazione in Champions. Merito anche del forte rapporto che mister Gattuso ha instaurato con la squadra. Proprio per questo motivo, si legge sul quotidiano, i calciatori potrebbero manifestare platealmente dopo la partita per chiedere la conferma del coach.