Dietrofront di Gattuso per la Fiorentina: il motivo. Adesso la Viola si guarda di nuovo intorno

Gattuso sembra davvero pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, ma qualcosa sembra essere andato storto: a riferirlo sono i colleghi toscani di FirenzeViola. Qualcosa non sarebbe andata giù a Ringhio nel post-gara di Fiorentina-Napoli. Ecco quanto da segnalare sulla situazione:

“Le ultime raccontano di un fresco dietrofront registrato sul fronte Rino Gattuso, che avrebbe le sue radici nell’immediato post gara di Fiorentina-Napoli, domenica al Franchi. Al tecnico calabrese non sarebbe infatti piaciuto l’atteggiamento dei viola e ciò avrebbe portato a un netto raffreddamento dei rapporti col club di viale Fanti. Una novità non da poco, visto che i recenti rumors davano proprio l’attuale allenatore partenopeo quale profilo più quotato per guidare la squadra gigliata nella prossima stagione“.

Adesso, dunque, la Viola sta cominciando di nuovo a guardarsi intorno per trovare il possibile nuovo nome per la panchina dopo lo stop di Gattuso. In pole ci sarebbe Ivan Juric, oggi dell’Hellas Verona, vero e proprio pallino del ds Pradè che dovrebbe essere riconfermato nella dirigenza. In alternativa Paulo Fonseca, che è pronto a consegnare la Roma a José Mourinho. Presenti sulla lista della Fiorentina anche i nomi di Rudi Garcia (Lione), Abel Ferreira (Palmeiras) e Marcelino (Athletic Bilbao).