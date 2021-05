Giovanni Fiore, agente FIFA ed esperto di calcio spagnolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal“, rilasciando alcune dichiarazioni su Pau Torres e Alfonso Pedraza. Questo perché i due calciatori, finalisti di Europa League con il loro Villarreal, sono entrambi nel mirino della dirigenza azzurra per il prossimo mercato estivo. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Su Pau Torres non c’è solo il Napoli, c’è anche il Real Madrid. Si parla di un addio di Varane e forse di Sergio Ramos, quindi i blancos cercano dei centrali e hanno adocchiato anche lui. Ha 24 anni, è alto 1.90m, è un ottimo mancino bravo anche ad impostare.

Pedraza può far bene in Italia, sa fare tutta la fascia sinistra, ha sviluppato maggiormente caratteristiche offensive che difensive. Il Villarreal ha tre alternative nello stesso ruolo, quindi sicuramente può essere in uscita. I club italiani potrebbero approfittare di quest’estate per trattarlo, poiché suo valore non è ancora elevatissimo, anzi è alla portata.

Se Allegri va al Real? La situazione è in stand-by sicuramente fino al termine della Liga, nel fine settimana vincerà o il Real o l’Atletico. C’è anche il nome di Raul della Castilla ma non mi sembra che Florentino Perez possa scegliere di giocarsi la prossima annata con un allenatore che non ha mai guidato una prima squadra.

Un ritorno di Fabian Ruiz in Spagna? Qualche tentativo ci sarà dalle squadre spagnole ma se il Napoli centra l’obiettivo Champions non vedo perché debba dire addio, a meno di offerte stratosferiche. Io credo che resterà al Napoli“.