SKY – Allegri non cambia idea: aspetta il Real Madrid

Il noto giornalista sportivo ed esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo profilo Twitter, ha svelato le ultime notizie riguardanti Max Allegri. Secondo il giornalista di Sky Sport Allegri sarebbe stato contattato da altri club italiani, ma non avrebbe cambiato idea. Sta ancora aspettando il Real Madrid.

Dall’altro lato però Florentino Perez non ha in programma l’esonero di Zidane. Sta, infatti, correndo ai ripari nel caso in cui Zizou decidesse definitivamente di lasciare i blancos. A quel punto in pole position ci sarebbero proprio Allegri e Raùl, ex bandiera madrilena.