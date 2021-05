Spalletti in pole per la panchina del Napoli: Gattuso verso la Fiorentina (IL GRAFICO)

Nel corso de “Il Club” su Sky Sport, si parla del giro panchina che potrebbe coinvolgere mezza Serie A il prossimo anno. Gli allenatori coinvolti riguardano tutte le big del campionato. Nessuno di questi ad oggi infatti sembra essere sicuro di rimanere nel proprio club nella prossima stagione.

Per la panchina del Napoli, secondo Sky, Gattuso lascerà al sicuramente il Napoli. Per la panchina azzurra c’è il 5% di possibilità invece di vedere Allegri in azzurro. Fuori dalla grafica Luciano Spalletti, ma Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tecnico toscano.

“Spalletti non c’è in grafica ma c’è un’altissima possibilità di vederlo sulla panchina del Napoli il prossimo anno”.

FOTO