Critiche ingiustificate per Gattuso: la sua media punti è superiore ad Ancelotti e Benitez

Ieri a Firenze è arrivato l’ottavo risultato utile di fila: segno di una squadra in crescita, che sta bene ed è alla caccia della nona vittoria per mettere la ciliegina sulla torta con la qualificazione in UEFA Champions League.

Niente male anche per Gennaro Gattuso, in scadenza, in totale gelo con la dirigenza azzurra ed in silenzio stampa da tempo immemore: il tecnico calabrese sta portando il Napoli vicino al traguardo sancito ad inizio stagione. Certamente, vista la qualità della rosa, ci si aspettava di tagliare il traguardo in modo più semplice e non giocarsi il biglietto d’ingresso all’ultima giornata contro l’Hellas Verona.

La media punti registrata da Gattuso (120 punti in 60 gare col Napoli) è di poco inferiore a quella di Maurizio Sarri e migliore di quelle di Ancelotti, Benitez e Mazzarri: a dimostrazione che, le critiche rivolte verso il tecnico, erano (e sono) tutte ingiustificate.