Col Verona sarà l’ultima di Gattuso: è pronto a lasciare il Napoli in Champions

Un rapporto iniziato bene e finito male quello tra Gennaro Gattuso ed Aurelio De Laurentiis, diventato poi ai minimi storici nel corso del tempo; più o meno quando il patron azzurro ha avviato il “casting allenatori”. Manca solo un ultimo step per raggiungere l’obiettivo stagionale della Champions League ed anche se, il popolo invoca a gran voce il rinnovo, il tecnico calabrese ha già scelto di dire addio.

Il suo obiettivo è quello di lasciare il Napoli in Champions League e la sfida con il Verona rappresenta l’ultimo gradino per fare un ultimo regalo, alla città, al Presidente ed alla squadra: rei, di averlo giudicato (e non appoggiato) forse un po’ troppo in fretta.

Ieri intanto, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si è trovato faccia a faccia con uno dei suoi possibili scenari futuri: Commisso e Barone, infatti, hanno avuto modo di vedere da vicino il suo operato: è lui il predestinato per cominciare un nuovo ciclo dei viola.