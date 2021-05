Ravezzani: “Il rigore del Napoli è un brutto colpo per i complottisti. Ora s’inventeranno qualcos’altro”

Fabio Ravezzani, giornalista di Telelombardia, tramite il proprio account Twitter ha commentato quanto avvenuto in Juve-Inter e la vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato:

“Dunque il teorema sarebbe questo: l’Aia (organo della FIGC che minaccia di estromettere la Juve dal campionato) decide che la Juve deve andare in Champions a scapito di Napoli o Milan. Rizzoli organizza il tutto con Calvarese che concede un rigore più che dubbio”.

“Ma prima aveva lasciato ingiustamente i bianconeri in 10. Fa parte del complotto anche il varista Irrati che segnala un rigore televisivo pro Juve, ma poi fa altrettanto pro Inter. Non interviene su un gol regolare Inter, ma poi lo fa in un’azione successiva sciupando tutto”.

“Ops… temo che il rigore al Napoli sia stato un brutto colpo per i complottisti. Tranquilli, s’inventeranno qualcos’altro. Ad maiora!”