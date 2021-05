Iachini: “Dispiace per il rigore, tutto dopo è stato più congeniale al Napoli. Abbiamo fatto un’ottima partita”

Nel corso del post partita di Fiorentina-Napoli, in onda su DAZN, Iachini ha commentato la vittoria degli azzurri. Il mister viola in diretta sulla piattaforma streaming ha detto la sua sulla sfida e sul finale di campionato. Di seguito le parole.

“Volevamo fare una buona partita. Abbiamo fatto bene, non abbiamo concesso quasi nulla. Abbiamo sbagliato qualcosa in ripartenza. Eravamo stanchi, la fatica s’è fatta sentire. Peccato perché sullo 0-0 la partita era in equilibrio, e a causa del rigore la partita ha preso binari diversi. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma abbiamo dato il massimo, il risultato è giusto”.

“Rigore? Sicuramente è un peccato. La maglia è lunga, il tuffo è accentuato. Dispiace perché l’arbitro ha deciso e il tutto è stato più congeniale al Napoli. Sono scelte e vanno accettate”.

“Avevamo preparato la partita per fare meglio. Un po’ però le energie in meno ci hanno penalizzato, ed un po’ abbiamo perso tanto sul piano del palleggio. I quinti e gli interni dovevano fare meglio tecnicamente e a livello di palleggio. Difensivamente abbiamo concesso poco, peccato per il rigore. Con un po’ di attenzione in più avremmo potuto tenere la partita in piedi e prendere spazi in più“.

“Regalo? Ieri sono entrati tutti in una stanza, mi hanno regalato una maglia con scritto ‘Grazie Beppe’ ed hanno applaudito. Il gruppo era compatto, speravamo di fare meglio, ma raggiungere l’obiettivo è stato importante. Sono contento di questo attestato di stima, il gesto e l’applauso mi hanno davvero emozionato. Non era il caso di riprovarci qui a Firenze: la Fiorentina per me non è un club come gli altri, è stato tutto perfetto ed era il momento di andare via”.