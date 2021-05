Cannavaro: “Se arriva una chiamata dall’Italia sarò pronto. Il VAR? Al momento non è un aiuto”

Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di “90° Minuto” trasmissione in onda su Rai 2. Ecco quanto evidenziato:

“Il VAR doveva essere un aiuto ma penso che in questo momento non lo sia per gli arbitri. A volte sembra che non vengano prese decisioni perché aspettano che ci sia la chiamata dall’altro lato. Mourinho alla Roma? È un personaggio che porta tanto al nostro campionato perché è un allenatore vincente con una grandissima esperienza“.

“Ho scelto di fare esperienza in un campionato diverso grazie a Lippi che mi ha dato questa possibilità in Asia. Se arriverà una chiamata in Italia mi farò trovare pronto. Pirlo alla Juve?La scelta di Pirlo è stata giustissima, chi non avrebbe accettato?!”.

“Scudetto Inter? Ha vinto una squadra molto forte che da quando è uscita dalle coppe si è concentrata sul campionato con un allenatore che conosce bene le squadre italiane e che ha dimostrato il suo valore ancora una volta”.