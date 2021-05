Lo sfogo di Barone: “La Gazzetta ci ha umiliati, è inaccettabile. Vlahovic? Ne parleremo a fine stagione”

Nel corso del prepartita di Fiorentina-Napoli, in onda su DAZN, il dg della Viola Barone ha detto la sua sulla situazione della Fiorentina. Di seguito lo sfogo di Joe Barone.

“Io vorrei andare sulla Gazzetta, con il vicedirettore. La Gazzetta ha umiliato gli italo americani sul classico stereotipo che noi abbiamo combattuto da sempre. Siamo fieri di essere italiani, abbiamo portato la nostra cultura negli USA dal 1800. Vorrei dire alla Gazzetta che Commisso si è formato da solo, e non esiste ciò che è stato fatto. Commisso va ricordato sia per gli italoamericani che guardano il calcio sia per la vendita dei diritti TV. Non sono qui per dividere Sud e Nord, ma noi che veniamo dal Sud vogliamo essere rispettati. Tutto ciò è inaccettabile“.

“La stagione della Fiorentina? Sicuramente avremmo voluto fare meglio perché c’è sempre competizione. La stagione non è stata delle migliori, ma dateci tepo. Ora abbiamo imparato tanto, abbiamo già dato tanto al calcio italiano all’estero”.

“Vlahovic? Quando hai la moglie bella la guardano tutti! Ad oggi è un giocatore della Fiorentina, se ne parlerà a fine stagione”.