Zielinski, Insigne, Lozano ed Osimhen incedibili, saranno i cardini del progetto tecnico

Tanti punti interrogativi ma quattro grandi certezze. Questi sono i presupposti della prossima stagione del Napoli, che a prescindere dall’allenatore avrà quattro elementi di fondamentale importanza. Osimhen, Lozano, Zielinski ed Insigne, per il Corriere dello Sport, sono “senza prezzo”.

Lozano ha dimostrato tutto il suo valore dopo una prima stagione tra alti e bassi. Osimhen nel finale di campionato ha messo in mostra tutte le sue qualità ed è pronto ad incantare a partire dall’inizio della prossima Serie A. Piotr Zielinski ha finalmente compiuto il grande passo, consacrandosi definitivamente da campione e senza più peccare di discontinuità.

Discorso a parte per Lorenzo Insigne. Ora è lui a tutti gli effetti il leader tecnico e caratteriale del Napoli, la sua stagione lo dimostra. Il rinnovo di contratto dovrà essere il primo punto in agenda per ADL. Ovvio che tutto sarebbe facilitato dall’ingresso in Champions, obiettivo dichiarato di questa stagione e ormai ad un passo.