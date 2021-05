De Luca: “Il Napoli gioca un calcio straordinario, serve la Champions. Complimenti alla Salernitana per la promozione”

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto in diretta social per gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus. Nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio, il governatore salernitano si è espresso sul caso legato al vaccino Sputnik e mandato un messaggio di augurio al calcio campano. Ecco quanto evidenziato:

“Riguardo il vaccino Sputnik, non tocca a noi (regione) valutare il vaccino ma il nostro dovere è dire al Governo di muoversi e sollecitare l’Aifa. È paradossale che 60 paesi del mondo hanno vaccinato con Sputnik ma l’Italia non fa nulla. La Repubblica di San Marino ha vaccinato tutti i suoi abitanti con Sputnik, gli Emirati Arabi hanno usato il vaccino russo. è interesse della nostra nazione trovare nuovi vaccini oltre ai quattro del contratto europeo. Se dobbiamo fare 9 mln di vaccinazioni e non abbiamo milioni di dosi aggiuntive faremo fatica ad immunizzare la Campania entro la fine dell’estate.

Faccio un appello ai cittadini, tutti i vaccini sono sicuri, compreso Astrazeneca. Scontiamo una comunicazione demenziale ma i vaccini sono sicuri tutti quanti. Vi prego di non perdere tempo, quale sia il vaccino disponibile, vacciniamoci in massa“.

MESSAGGIO AL CALCIO CAMPANO

“Passando allo sport, complimenti alla Salernitana per la promozione in Serie A. Complimenti alla società, alla squadra, alla tifoseria ed ovviamente dopo la festa si tratta di lavorare da subito per prepararsi alla Serie A e risolvere alcuni problemi societari. Un ‘in bocca al lupo’ al Benevento, ha fatto un campionato straordinario comunque, in alcune partite ha fatto qualcosa che resterà nella storia dello sport del calcio italiano. Sarebbe un peccato che non possa restare in Serie A, un grande ‘in bocca a lupo’ alla squadra, all’allenatore persona di grande competenza e garbo, al presidente Vigorito che ha fatto un grande sforzo, ci auguriamo di cuore che riesca a mantenere la massima serie.

Complimenti al Napoli che sta facendo una conclusione di campionato incredibile, con un gioco straordinario, mi auguro che la conclusione dia soddisfazione al Napoli, alla grande tifoseria, per gli obiettivi futuri. Sono impegni sportivi che aiutano a rilanciare il piano della regione, sul piano nazionale ed internazionale ovviamente se avremo la Champions.

Infine faccio i miei complimenti a Maria Marotta, donna cilentana, primo arbitro donna a dirigere una gara di calcio nel campionato di Serie B. Anche questa è una bella soddisfazione che ci deriva dallo sport, dal calcio in particolare“.