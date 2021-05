Angelini: “La Juventus ha subito torti inaccettabili, hanno cercato in tutti i modi di spezzare il dominio bianconero”

Antonello Angelini, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show:

“La Juventus ha subito diversi torti arbitrali in questa stagione in epoca di Var non sono più accettabili. Quando vedo partite come Juventus-Benevento o Fiorentina-Juventus o Juventus-Atalanta e così via o come le sfide con il Verona vedo errori non accettabili. Ci dovrebbe essere una spinta da parte degli opinionisti, dei tifosi e di chiunque altro per chiedere una revisione del protocollo. La Var non può spegnersi e accendersi a piacimento.

Propongo due chiamate Var per ogni squadra: Juve-Benevento si sarebbe dovuta fermare per una chiamata da parte della panchina della Juventus. Sono assurdità quando sento ancora parlare di episodi di diversi anni fa. Arbitri contro la Juve? È logico che la Juventus venga arbitrata male perché in tutti i modi cercano di spezzare il dominio bianconero. C’è stato bisogno di arbitraggi scandalosi per fermare la Juventus. Allora, il giusto che la Juventus l’anno prossimo rubi 5 partite se ragioniamo così”.