Ordine: “De Laurentiis chiamò Allegri quando voleva esonerare Gattuso, Max gli consigliò di tenere Rino”

Il giornalista Franco Ordine ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro di Gattuso e di quello – concatenato – di Max Allegri:

“Da quel che so, Gattuso ha detto no alla Fiorentina. Non l’ha convinto il piano industriale del club ed ha detto no circa dieci giorni fa.

Allegri? Non penso che il problema sia economica, so che De Laurentiis lo contattò quando voleva esonerare Gattuso e lui gli consigliò di tenere Rino. Dipenderà molto dai comportamenti di ADL, Allegri è sensibile a queste cose”.