Marchetti: “L’Udinese può abbassare le pretese per De Paul, lui è un giocatore che meriterebbe il salto di qualità”

Quest’oggi a Radio Marte, durante la trasmissione radiofonica Marte Sport Live, ha preso la parola l’esperto di mercato Luca Marchetti della redazione di Sky Sport. Da lui, sono arrivate novità sul fronte Rodrigo De Paul, centrocampista argentino e pezzo pregiato dell’Udinese che interessa a tantissime squadre, in primis Inter e accertato da poco l’interesse anche del Napoli. La notizia

Il collega, ai microfoni della suddetta radio, ha confermato che: “l’Udinese potrebbe darlo via per 30-35 milioni. In questo contesto la società che ha un giocatore del genere se ne priva solo se c’è un vantaggio economico importante. Oggi spendere 35-40 milioni cash non è affatto semplice e De Paul è un giocatore che meriterebbe un salto in avanti. Io oggi privilegerei la fase conservativa“.

Un piccolo appunto sul Napoli, Luca Marchetti lo ha fatto anche su un altro obiettivo azzurro e un calciatore attualmente in azzurro: “Koopmeiners? È un giocatore che non sparisce mai dai radar, se piace. Fabian Ruiz? Lo venderei solo per un’offerta irrinunciabile”.