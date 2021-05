Si infiamma la lotta Champions: la Juve non sbaglia e si riporta a -1 dal Napoli, vittoria travolgente del Milan in casa del Torino

Si è appena conclusa la 36esima giornata di Serie A, ricca di goal e partite emozionanti. In chiave Champions League, dopo la vittoria del Napoli di ieri sera, arriva la vittoria della Juventus per 3-1 in casa del Sassuolo e la travolgente vittoria del Milan in casa del Torino per ben 7 reti a 0. Vittoria agevole anche dell’Atalanta in casa del Benevento per 2-0, che permette ai bergamaschi di avvicinarsi sempre di più al traguardo Champions League. Da segnalare anche la vittoria allo scadere della Lazio contro l’ormai retrocesso Parma. In chiave salvezza da segnalare invece il pareggio dello Spezia per 2-2 in casa della Sampdoria e la vittoria del Genoa in casa del Bologna per 2-0. Vittoria anche per i campioni d’Italia dell’Inter 3-1 in casa contro la Roma.

