Gattuso verso la Fiorentina, vorrebbe portare con sé Hysaj e Politano: Commisso rassicura Ringhio

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è deciso: vuole assolutamente Rino Gattuso come allenatore al prossimo anno ed è forte di un accordo verbale di due anni. Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, in realtà, dietro ci sarebbe ben più di un semplice accordo: Gattuso avrebbe chiesto al suo prossimo presidente di fare un tentativo per acquistare due azzurri da portare in viola. E Commisso avrebbe rassicurato Ringhio:

“Rassicurazioni che avrebbero fatto breccia nel tecnico calabrese – riferisce il quotidiano – che ancor prima dell’ingaggio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro per due stagioni, chiede coinvolgimento e peso specifico nelle scelte del prossimo mercato, per allestire una squadra più possibile incline alle sue idee“.

C’è di più, perché il quotidiano riferisce che: “da Napoli, Gattuso porterebbe volentieri il terzino Hysaj e l’esterno offensivo Politano, ma più che i nomi sono le ambizioni di Commisso ad aver facilitato la (quasi) fumata bianca, anche perché con i fondi pubblici in arrivo per il restyling al Franchi l’americano sarebbe pronto ad investire sulla prima squadra“.