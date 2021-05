Fabian illumina contro l’Udinese, le tre grandi di Spagna pressano: ADL non scende sotto i 60 milioni per lui

Partita sontuosa quella giocata da Fabian Ruiz ieri sera contro l’Udinese, condita un gol fantastico che ricorda la sua prima marcatura ufficiale in azzurro (segnata proprio contro i friulani). Intanto, “il fatto che non abbia voluto accordarsi per prolungare il contratto ha messo in apprensione tutto l’ambiente napoletano“, ha scritto oggi la Gazzetta dello Sport in merito al suo futuro.

Il quotidiano, infatti, ha ricordato quanto Fabian possa essere ritenuto un ‘pezzo pregiato’ della rosa azzurra in chiave mercato: “Non è una novità, infatti, l’interessamento di alcuni club spagnoli per il suo cartellino. A contenderselo potrebbero essere proprio i tre club più prestigiosi, con in testa l’Atletico Madrid, pronto a investire pur di assicurarsene le prestazioni“.

Comunque, il quotidiano rassicura: “non sarà facile trattare con De Laurentiis: non ammetterà valutazioni al ribasso, per cederlo pretenderà non meno di 60 milioni di euro. Molto, comunque, dipenderà dalla volontà del giocatore”.