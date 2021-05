SKY – Difficile prevedere il prossimo allenatore, deciderà De Laurentiis

Massimo Ugolini, noto giornalista di Sky Sport, nel corso del prepartita di Napoli-Udinese ha detto la sua sul futuro del Napoli. Ugolini è tornato a parlare del prossimo allenatore azzurro. Di seguito le parole rilasciate all’emittente satellitare.

“Difficile immaginare il Napoli del futuro. Spalletti è stato contattato. Rispetto a qualche anno fa c’è stata un’intesa migliore. Resta comunque un grande dubbio: due grandi personalità come ADL e Spalletti possono andare d’accordo? Galtier piace, così come Italiano che però non ha tanta esperienza, ed in caso Champions potrebbe defilarsi. Resta il sogno Allegri. Difficile prevedere, deciderà ADL da solo senza ascoltare nessuno”.