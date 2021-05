Spalletti-Napoli, contatti costanti ma nessun annuncio prima di fine stagione

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta la sfida tra Napoli ed Udinese strizzando già l’occhio al futuro del Napoli. Per il quotidiano il cambio allenatore arriverà al 99,9%, a prescindere dal risultato finale del campionato partenopeo.

Secondo la Gazzetta Luciano Spalletti è in pole per sostituire Gennaro Gattuso. Stando a quanto riportato, i contatti tra ADL ed il tecnico toscano sono costanti, ma l’annuncio non arriverà prima di fine stagione. L’obiettivo del patron è quello di non destabilizzare né l’ambiente né la rosa.