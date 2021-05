Gattuso scioglie gli ultimi dubbi di formazione, due cambi rispetto alla partita contro lo Spezia

Il Napoli stasera scenderà in campo al Maradona contro l’Udinese per l’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. L’obiettivo Champions è nelle mani degli azzurri. Con tre vittorie nelle ultime tre partite il Napoli si aggiudicherebbe aritmeticamente la qualificazione all’Europa che conta. Gattuso lo sa, ed ora prepara i suoi ragazzi a tre finali, 270 minuti da vivere tutti d’un fiato.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico calabrese ha già in mente la formazione anti-Udinese. Due cambi sicuri rispetto all’undici andato in scena sabato a La Spezia. Mario Rui giocherà titolare sulla sinistra, mentre Lozano prenderà il posto di Politano dal primo minuto. Il ballottaggio in mediana riguarda Demme e Bakayoko, con il tedesco leggermente in vantaggio. Zielinski, Insigne ed Osimhen intoccabili così come Di Lorenzo; inevitabile la riconferma di Manolas e Rrahmani, autori di un’ottima prova contro lo Spezia.