Musso: “Per noi argentini è sempre speciale giocare al Maradona, sappiamo quanto qui sia amato Diego”

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Napoli-Udinese. Musso ha detto la sua sulla partita e sul suo futuro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Per noi argentini è sempre una grande emozione giocare a Napoli. Sappiamo quanto qui sia amato Diego, giocare in uno stadio con il suo nome è speciale per noi. Miglior portiere in Serie A? Donnarumma è molto bravo, in Italia il livello è molto alto. Futuro? Per ora mi concentro a dare il meglio qui partita dopo partita”.